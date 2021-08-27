Похолодание и дожди на Западе: какой будет погода в последние выходные лета

В западных областях на 28 и 29 августа синоптики прогнозируют прохладную погоду и ливни. Зато в остальных регионах последние выходные лета будут теплыми и солнечными.

Погода снова поделит страну на 2 части: в одной будет царить уже осенняя погода, в другой – еще летняя жара.

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Прогноз погоды на 28 августа

В субботу, 28 августа, дожди прогнозируют сразу в 10 областях – западных, частично северных, а также Винницкой и Житомирской. Там температура воздуха составит от +18 до +23 градусов.

На остальных территориях будет сухо и жарко. А воздух прогреется до +25...+31 градуса. Наивысших отметок термометры достигнут на Херсонщине, Луганщине и в Крыму.



Прогноз погоды на 28 августа / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Погода 29 августа

В воскресенье ситуация с дождями будет похожей, их ожидают в тех же областях. Однако синоптики также предупреждают и о грозах. В западных и части северных областей температура воздуха составит +18...+22 градуса.

Зато Восток и Юг и дальше будет радовать солнце и все еще летняя жара. Воздух в среднем прогреется до +27...+32 градусов. В то же время на Херсонщине, Запорожье, Луганщине ожидают еще более высокие показатели – до +33 градусов.



Прогноз погоды на 29 августа / Скриншот с сайта Укргидрометцентра