Днем 10 градусов тепла, сильный ветер и грозы: в одной из областей предупредили об опасности

Непогода в виде порывчастного ветра, сильных дождей и низкой температуры охватит западный регион Украины. Столбик термометра упадет на 12 градусов.

Постепенно осень "расправляет крылья". Высокие температуры остаются в прошлом, приходит традиционное похолодание. В течение ближайших дней заморозки следует ожидать на Закарпатье.

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Непогода на Закарпатье

28 – 29 августа на Закарпатье будет наблюдаться значительное снижение температуры воздуха. Так, во вторую половину субботы и ночью в воскресенье следует ожидать значительные дожди, а местами – грозы.

Также прогнозируют шквальный ветер со скорость 15 – 20 метров в секунду.

Всего на выходных температура на Закарпатье снизится на 5 – 12 градусов.

28 сентября ночью обещают 12 – 17 градусов тепла, днем 22 – 27 градусов тепла, на высокогорье до 19 градусов тепла.

29 сентября: ночью – 8 – 13 градусов, днем 10 – 15 градусов, на высокогорье – 7 градусов тепла.

Синоптики объяснили, что похолодание обусловлено поступлением холодной воздушной массы из Северной Атлантики.

Осложнение погодных условий соответствует І уровню опасности (желтый). Такие погодные условия могут привести к нарушениям электроснабжения, работы служб коммунального хозяйства, связи, строительной и туристско-рекреационной отраслей,

– предупредили метеорологи.

К слову, порывистый ветер посетит также Ровно и область. В регионе пройдут сильные грозы.