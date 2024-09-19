Где и когда именно будет прохладнее всего в конце недели, спрогнозировали синоптики Укргидрометцентра.

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Похолодание в Украине

В следующие трое суток осадков в Украине не будет. Ветер преимущественно северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +6 – +11 градусов. Однако, на Юге еще +12 – +17.

В западных областях 21 сентября +4 – +9 градусов,

– отметили синоптики.

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Обратите внимание! На 19 сентября Укргидрометцентр прогнозировал ночью +9 – +14. Поэтому на Западе температура ощутимо снизится.

Днем в течение 20 – 22 сентября в Украине +20 – +26 градусов. В Карпатах +16 – +21.

Добавим, что согласно климатическим характеристикам, в сентябре абсолютный минимум температуры воздуха достигает -1 – -7 градусов, но на юге Херсонской и Запорожской областей 0 – +1, в оккупированном Крыму до +5,5 градуса.

"Заморозки в воздухе отмечены во второй и третьей декадах, в Карпатах и местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях – в первой декаде сентября", – писали синоптики.

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В Карпатах 0 градусов

Заметим, Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщил, что по состоянию на 08:30 19 сентября на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха достигла 0 градусов.

Температурные рекорды

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 14 и 15 сентября в столице было зафиксировано 3 температурных рекорда. В частности:

минимальная температура воздуха 14 сентября в столице оказалась самой высокой для этого дня. Она не опустилась ниже 17,1 градуса. Предыдущее рекордное значение 2011 года превышено на 0,6 градуса;

минимальная температура воздуха 15 сентября в Киеве также оказалась самой высокой для этого дня. Снизилась лишь до 19,4 градуса. Кстати, предыдущее рекордное значение 1909 года превышено на 1,9 градуса;

среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой для этой даты. Составила 23,3 градуса, что превысило предыдущий рекордный показатель 1909 года на 0,2 градуса, а климатическую норму аж на 7,7 градуса.

Всего с начала месяца в столице уже зафиксировано 6 температурных рекордов.