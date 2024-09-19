Де й коли саме буде найпрохолодніше наприкінці тижня, спрогнозували синоптики Укргідрометцентру.

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Похолодання в Україні

У наступні три доби опадів в Україні не буде. Вітер переважно північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +6 – +11 градусів. Однак, на Півдні ще +12 – +17.

У західних областях 21 вересня +4 – +9 градусів,

– зазначили синоптики.

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Зверніть увагу! На 19 вересня Укргідрометцентр прогнозував вночі +9 – +14. Тож на Заході температура відчутно знизиться.

Вдень протягом 20 – 22 вересня в Україні +20 – +26 градусів. У Карпатах +16 – +21.

Додамо, що згідно з кліматичними характеристиками, у вересні абсолютний мінімум температури повітря сягає -1 – -7 градусів, але на півдні Херсонської й Запорізької областей 0 – +1, в окупованому Криму до +5,5 градуса.

"Заморозки в повітрі відмічено у другій та третій декадах, в Карпатах та місцями у Чернігівській, Сумській, Черкаській та Кіровоградській областях – у першій декаді вересня", – писали синоптики.

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У Карпатах 0 градусів

Зауважимо, Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомив, що станом на 08:30 19 вересня на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря сягнула 0 градусів.

Температурні рекорди

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 14 й 15 вересня у столиці було зафіксували 3 температурні рекорди. Зокрема:

мінімальна температура повітря 14 вересня у столиці виявилася найвищою для цього дня. Вона не опустилася нижче 17,1 градуса. Попереднє рекордне значення 2011 року перевищено на 0,6 градуса;

мінімальна температура повітря 15 вересня у Києві також виявилася найвищою для цього дня. Знизилася лише до 19,4 градуса. До речі, попереднє рекордне значення 1909 року перевищено на 1,9 градуса;

середньодобова температура повітря виявилася найвищою для цієї дати. Склала 23,3 градуса, що перевищило попередній рекордний показник 1909 року на 0,2 градуса, а кліматичну норму аж на 7,7 градуса.

Усього від початку місяця у столиці вже зафіксовано 6 температурних рекордів.