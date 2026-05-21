Погода в Украине резко изменится: синоптик предупредил о приближении похолодания в мае

После нетипичного для территории Украины юго-восточного атмосферного процесса погода начнет меняться. Жара, поступавшая из районов Пакистана, в ближайшее время вытеснит свежий воздух с Балтики.

Соответствующую информацию сообщил начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра Виталий Постригань в фейсбуке.

Смотрите также Грозы и дожди накроют ряд областей, но пригреет до +30: прогноз погоды в Украине на 22 мая

Что будет с погодой в Украине?

Синоптик рассказал, что пока западная часть Европы окажется под влиянием аномальной жары, в Украине ожидается совсем другой погодный сценарий. В Лондоне, Париже и Мадриде возможно потепление от 33 до 35 градусов тепла.

Причиной станет устойчивый антициклон, который будет удерживать горячий воздух над регионом. Зато на территорию Украины уже будет поступать более прохладный воздух с Балтики, который уже в ближайшее время будет сдерживать жару.

По его словам, 22 мая станет пиком тепла, поскольку среднесуточная температура достигнет от 21 до 22 градусов тепла, что примерно на 4 – 5 градусов превышает климатическую норму и в основном соответствует середине лета.

Из-за неустойчивой атмосферы во второй половине дня прогнозируют кратковременные дожди и грозы, а местами возможны град и шквалы. Температура воздуха ночью будет от 12 до 17 градусов тепла, а днем – от 25 до 30 градусов тепла.

Какой будет погода на выходных?

В субботу, 23 мая, погода в Украине изменится. Из-за прохождения холодного фронта с северо-запада местами прогнозируют кратковременные грозовые дожди, а в страну будет поступать более прохладный балтийский воздух.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 13 до 18 градусов тепла, а днем ожидается от 21 до 26 градусов тепла. В воскресенье, 24 мая, усилится влияние антициклона "Zeno", который принесет стабильную и сухую погоду.

Осадков почти не ожидается, солнечных прояснений станет больше, однако температура несколько снизится из-за поступления свежего воздуха. Ночью прогнозируют от 10 до 15 градусов тепла, а днем – от 19 до 24 градусов тепла.

По предварительным прогностическим расчетам, на следующей рабочей неделе активные северные циклоны будут способствовать снижению температурного фона еще на 3 – 5 градусов. При такой перестройке атмосфере может сложиться впечатление, что май с апрелем поменялись местами,

– резюмировал Виталий Постригань.

Какие прогнозы обнародовали ранее?

Укргидрометцентр ранее предупреждал, что в течение следующих суток ощутимое ухудшение погоды, в частности поступление грозы, града и шквалов, ожидается прежде всего в южных, центральных, а также Харьковской областях.

Исключением станет Полтавская область. Из-за этого там объявили желтый уровень опасности. В связи с этим, как известно, стоит быть особенно осторожными во время пребывания на улице и следить за обновлениями синоптиков.

В целом в течение ближайших нескольких дней на территории Украины прогнозируют осадки в виде кратковременных дождей, которые будут сопровождаться грозой и сильными шквалами ветра. В западных областях будет прохладнее.