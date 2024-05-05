Значительное похолодание накроет Украину уже вскоре: когда снова упадет температура

Уже на следующей неделе в Украине снова похолодает. Температура воздуха значительно снизится.

Когда именно ждать похолодание, в каких областях больше всего упадет температура, передает 24 Канал.

Кстати В Украине прогнозируют опасные явления: в каких областях и чего именно ждать

Похолодание в мае

По прогнозу на картах Укргидрометцентра, похолодание ожидаются уже в начале недели. Так, со вторника температура снизится, а дальше – еще больше.

Если днем 6 мая до +24, то уже 8 мая в части областей только 10 – 12 тепла. В частности, в Ивано-Франковской и Черновицкой.

Ориентировочный прогноз на 8 апреля / Скриншот из Укргидрометцентра

Как долго еще будет прохладно

Заметим, синоптик Игорь Кибальчич ранее писал, что в первой декаде произойдет ощутимое похолодание, которое продлится ориентировочно до середины месяца. После температура начнет постепенно повышаться.

Эксперт отметил, что особенно прохладными ожидаются ночи, поэтому в ряде областей, кроме южной половины и Крыма, возможны заморозки на поверхности почвы, а в западных, северных и восточных областях местами в воздухе до -3 градусов.

Также синоптик писал, что на прогностической карте показана средняя аномалия температуры воздуха за период с 6 по 13 мая, то есть когда Украина будет находиться в прохладной воздушной массе.

Интересно Будет ли весной еще снег и морозы, а летом – сильная жара +30: интервью с метеорологом Балабух

Похолодание в Украине / Скриншот

Прогноз погоды на ближайшие трое суток

По прогнозу Укргидрометцентра, 5 мая без осадков, днем в северной части, на Закарпатье и в Карпатах, 6 – 7 мая в Украине, кроме Юга, местами небольшие (днем 7 мая везде умеренные) кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град.

Ветер будет северо-восточный с переходом на юго-западный, западный, 5 – 12 метров в секунду. Днем 6 мая и в течение суток 7 мая в Украине местами порывы

15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью 5 мая 3 – 8 тепла. На Востоке, Юго-Востоке 1 – 6 тепла, на поверхности почвы заморозки 0 – 3 градуса.

Интересно, что 6 – 7 мая ожидается повышение ночной температуры на 5 – 7.

Днем 15 – 22 градуса, в западных, 6 – 7 мая в большинстве областей до +25.