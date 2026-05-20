Когда может похолодать в Украине: метеоролог рассказала, насколько снизятся температуры

Погода в Украине на следующей неделе, вероятно, претерпит незначительные изменения. По предварительным прогнозам, температуры могут снизиться на несколько градусов.

Такую информацию сообщила начальница отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня в комментарии УНИАН.

Как изменятся температуры в Украине?

Метеоролог сообщила, что на следующей неделе, то есть в конце мая, ожидается снижение температурных значений на минимум несколько градусов. Впрочем, существенного похолодания не будет, такие изменения прогнозируют только ночью.

Если говорить о следующей неделе, – есть тенденция к тому, что будет снижение температуры. Пока – на 3 – 5 градусов,

– сказала Наталья Голеня.

По словам эксперта, более точно спрогнозировать ситуацию удастся с приближением к соответствующим датам, поэтому заметим, что в случае дополнительной информации по этому поводу синоптики будут обновлять необходимые данные уже в дальнейшем.

На что стоит обратить внимание?

Руководитель Черкасского областного гидрометеорологического центра Виталий Постригань недавно в фейсбуке отмечал, что одной из особенностей этой недели также могут стать ночные грозы, которые будут иметь локальный характер.

Накопление тепла и влаги в атмосфере будет создавать условия для развития мощной конвекции ночью, и грозовые очаги будут развиваться достаточно быстро. Погодные условия могут меняться быстро даже в пределах одной области.

В одной части области может быть тихо и сухо, а неподалеку будет ливень и греметь. Поэтому, при раскатах грома старайтесь сохранять спокойствие. Однако, не пренебрегаем сигналами воздушных тревог,

– говорится в сообщении.

Какой будет погода в ближайшее время?

Недавно синоптики предупреждали, что до конца суток 20 мая в Николаевской, Одесской, Винницкой, Ивано-Франковской, Житомирской, Черкасской областях, а также в Киеве пройдут грозы, дожди и шквальный ветер.

Кстати, погода остается неустойчивой, потому что атмосфера еще не перешла на типичный для лета режим. На погодные условия и в дальнейшем существенно влияют циклоны, тогда как летом обычно преобладают антициклоны и стабильные условия.

В целом в течение ближайших суток в Украине будет облачно с прояснениями, в части областей прогнозируют умеренные дожди, зато в ряде регионов даже ожидаются ливни. Также кое-где погодные условия будут жаркими.