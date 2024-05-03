Когда снизится температура и в каких областях ожидаются заморозки, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич.

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Когда снова похолодает

Синоптик писал, что в мае погодные условия будут довольно комфортными. Мол, ожидается относительно спокойный в плане синоптических процессов месяцев, без рекордных температурных показателей и стихийных метеорологических явлений.

Впрочем, заметил эксперт, в первой декаде состоится ощутимое похолодание. Оно продлится ориентировочно до середины месяца, после чего температура начнет постепенно повышаться.

Особенно прохладными ожидаются ночи, поэтому в ряде областей, кроме южной половины и Крыма, возможны заморозки на поверхности почвы, а в западных, северных и восточных областях местами в воздухе до -3 градуса,

– спрогнозировал Кибальчич.

Также добавил, что на прогностической карте показана средняя аномалия температуры воздуха за период с 6 по 13 мая. Уточнил: "То есть когда наша страна будет находиться в прохладной воздушной массе".

В Украине снова похолодает / Скриншот

Синоптик отметил, что таким образом, среднемесячная температура по Украине будет колебаться в пределах 14 – 17 градусов тепла, что близко к норме (отклонение не более чем на ±1 градус от средних многолетних показателей). В южных и западных областях местами выше нормы на 1 – 2 градуса.