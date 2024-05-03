Коли знизиться температура й у яких областях очікуються заморозки, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич.

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Коли знову похолодає

Синоптик писав, що у травні погодні умови будуть доволі комфортними. Мовляв, очікується відносно спокійний у плані синоптичних процесів місяців, без рекордних температурних показників та стихійних метеорологічних явищ.

Втім, зауважив експерт, у першій декаді відбудеться відчутне похолодання. Воно триватиме орієнтовно до середини місяця, після чого температура почне поступово підвищуватися.

Особливо прохолодними очікуються ночі, тому в ряді областей, крім південної половини та Криму, можливі заморозки на поверхні ґрунту, а в західних, північних та східних областях місцями у повітрі до -3 градуси,

– спрогнозував Кібальчич.

Також додав, що на прогностичній карті показана середня аномалія температури повітря за період з 6 по 13 травня. Уточнив: "Тобто коли наша країна перебуватиме у прохолодній повітряній масі".

В Україні знову похолодає / Скриншот

Синоптик зазначив, що таким чином, середньомісячна температура по Україні буде коливатися в межах 14 – 17 градусів тепла, що близько до норми (відхилення не більше ніж на ±1 градус від середніх багаторічних показників). У південних та західних областях місцями вище за норму на 1 – 2 градуси.