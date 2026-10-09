"Бабье лето" слабеет: в Украину идут дожди и похолодание

В Украине с 9 октября ожидается изменение погоды в связи с прохождением холодного атмосферного фронта циклона Felicia. После двухнедельного периода стабильной погоды "бабье лето" начнет ослабевать, а в некоторых регионах пройдут дожди.

Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

Как изменится погода?

В пятницу, 9 октября, холодный атмосферный фронт циклона Felicia принесет дожди в западные и северные области Украины. Солнечного тепла станет меньше, а с Атлантики откроется доступ для более прохладной воздушной массы.

В то же время на остальную территорию будет по-прежнему поступать субтропический воздух из акватории Средиземного моря и Балкан. Постригань отметил, что погоду сделает менее комфортной южный ветер, скорость которого местами будет достигать 15 – 20 метров в секунду. При этом температура воздуха составит +8...+13 градусов ночью и +18...+23 градуса днем. Небольшие осадки вероятны только во второй половине дня, отметил синоптик.

В выходные, 10 – 11 октября, атмосферная перестройка продолжится, а Атлантика и в дальнейшем будет посылать циклоны в Европу. "Для нас это означает, что тепло "бабьего лета" несколько ослабнет, но не отступит", – уточнил Постригань.

В этот период ночью температура составит +5...+10 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +15...+20 градусов. Существенных осадков по-прежнему не прогнозируется.

Согласно приведенным предварительным прогнозам, в начале новой недели осень продолжит проявлять свой характер, ведь поверхность земли будет отдавать больше тепла, чем получать.

Напомним, что, согласно предыдущим прогнозам, предстоящей зимы в Украине не ожидается аномальных морозов. Средняя температура, вероятно, будет немного выше климатической нормы, а периоды похолодания могут быть кратковременными.