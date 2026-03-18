Синоптик рассказала, где будут максимальные +13 градусов, а кому ждать дождь с мокрым снегом

Погода в Украине на этой неделе в основном будет характеризоваться незначительным похолоданием. В ночные часы еще удержатся морозы, температурные показатели снизятся на несколько градусов по сравнению с прошлым.

Соответствующую информацию сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии 24 Канала.

Какой будет погода в ближайшие дни?

Представительница Укргидрометцентра рассказала, что в целом в течение этой недели синоптическая ситуация настраивается на незначительное похолодание, которое будут обусловливать погодные процессы с востока и северо-востока.

По ее словам, оттуда к нам будет поступать более прохладный воздух. В атмосфере будет преобладать поле высокого атмосферного давления – в большинстве областей будет царить погода без осадков, хотя с большей облачностью.

18 марта на Левобережье местами также может быть небольшой дождь, который только в ночные часы достаточно локально может сочетаться с мокрым снегом. Но о каких-то опасностях или, скажем так, снежном покрове, речь не идет,

– добавила она.

Ночные температуры будут колебаться от 4 градусов тепла до 3 градусов мороза в большинстве регионов. Днем теплее всего будет в западной и юго-западной частях страны. Там, по данным специалистов пригреет до 13 градусов тепла.

В других областях синоптики прогнозируют от 5 до 10 градусов тепла, однако в северо-восточной части показатели составят от 2 до 7 градусов тепла. Также вскоре дискомфорта может добавить северо-восточный ветер.

"Он (ветер – 24 Канал) не будет достигать каких-то опасных скоростей, будет стабильным и будет двигаться с северо-востока, и соответственно будет нести к нам больше прохлады", – отметила Наталья Птуха.

О чем сообщали синоптики ранее?