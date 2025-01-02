Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представительницу Укргидрометцентра Наталью Птуху в эфире телемарафона.
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Похолодание и снег в Украине
Следующие несколько суток будут преобладать северо-западные и западные процессы. Они принесут больше облачности. С атмосферными фронтами в Украину поступят осадки. Они будут разной интенсивности, преимущественно небольшие и умеренные в виде дождя и мокрого снега.
Немножечко все же снизятся температурные показатели. Поэтому в некоторых северных и западных областях эти осадки могут задержаться в виде мокрого снега и местами образовать снежный покров,
– рассказала Наталья Птуха.
В то же время синоптик отметила, устойчивый снежный покров еще не ожидается. Мол, буквально 1 – 3 сантиметра, возможны пробелы. Долговременным он не будет, ведь после 6 января снова ожидается повышение температуры.
В ближайшие три дня ночная температура составит -1 – -7 градусов, а днем от -3 до +3 градусов. Это такой контраст по сравнению с сегодняшним и вчерашним днем (1 и 2 января, – 24 Канал),
– отметила представительница Укргидрометцентра.
Добавила, вот такие колебания температурных показателей в принципе уже сейчас присущи холодному периоду по территории Украины. Тенденция последних лет сохраняется, подчеркнула синоптик.
Ранее, в интервью 24 Каналу Наталья Птуха рассказывала, что, по словам ученых, такие понятия, как "образование снежного покрова" в начале и "разрушение устойчивого снежного покрова" в конце зимнего сезона, уже неактуальны.
"Ведь в условиях изменения климата видим, что снежный покров в наших широтах если и образуется, то достаточно кратковременный и такой, как говорят, рваный, то есть лишь местами", – подчеркнула представительница Укргидрометцентра.
Где будет сильный снег
- В ночь на 3 января в Закарпатской области ожидаются значительные дожди и мокрый снег.
- В Карпатах сильный снег, порывы ветра до 20 – 25 метров в секунду и метели (I уровень опасности, желтый).
- Высокая снеголавинная опасность (III уровень) ожидается на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатья из-за метелей и снегопадов.
- "Берегите себя и не планируйте поход в горы во время непогоды!" – отметили в ГСЧС.