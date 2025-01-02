Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на представницю Укргідрометцентру Наталію Птуху в ефірі телемарафону.

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Похолодання і сніг в Україні

Наступні кілька діб переважатимуть північно-західні й західні процеси. Вони принесуть більше хмарності. З атмосферними фронтами до України надійдуть опади. Вони будуть різної інтенсивності, переважно невеликі й помірні у вигляді дощу та мокрого снігу.

Трошечки все ж таки знизяться температурні показники. Через це у деяких північних і західних областях ці опади можуть затриматися у вигляді мокрого снігу й подекуди утворити сніговий покрив,

– розповіла Наталія Птуха.

Водночас синоптикиня наголосила, сталий сніговий покрив ще не очікується. Мовляв, буквально 1 – 3 сантиметри, можливі прогалини. Довготривалим він не буде, адже після 6 січня знову очікується підвищення температури.

У найближчі три дні нічна температура становитиме -1 – -7 градусів, а вдень від -3 до +3 градусів. Це такий контраст у порівнянні з сьогоднішнім і вчорашнім днем (1 і 2 січня, – 24 Канал),

– зауважила представниця Укргідрометцентру.

Додала, ось такі коливання температурних показників у принципі вже зараз притаманні холодному періоду по території України. Тенденція останніх років зберігається, наголосила синоптикиня.

Раніше, в інтерв'ю 24 Каналу Наталія Птуха розповідала, що, за словами науковців, такі поняття, як "утворення снігового покриву" на початку і "руйнування сталого снігового покриву" в кінці зимового сезону, вже є неактуальними.

"Адже в умовах зміни клімату бачимо, що сніговий покрив у наших широтах якщо й утворюється, то досить короткочасний і такий, як кажуть, рваний, тобто лише місцями", – підкреслила представниця Укргідрометцентру.

Де буде сильний сніг