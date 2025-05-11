Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Что известно о похолодании в Украине

В западных, северных и Винницкой областях на поверхности почвы могут быть заморозки до -3 градусов ночью 12 мая. Там объявлен первый (желтый) уровень опасности.

На Западе страны и Житомирской области второй (оранжевый) уровень опасности. Там ожидаются заморозки в воздухе до -3 градусов.

Синоптики предупреждают, что заморозки будут наносить вред цветущим плодовым деревьям.

В каких областях ожидаются заморозки / Карта Укргидрометцентра

К слову, украинские Карпаты сейчас засыпает снегом. На горе Поп Иван Черногорский ограничена видимость и падает снег. Также спасатели Ивано-Франковской области предупредили о сильном дожде, в горах – с мокрым снегом. Там объявлен первый (желтый) уровень опасности.