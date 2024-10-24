Будет ли резкое похолодание уже до конца октября, – какой погоды ждать дальше, со ссылкой на синоптиков, пишет 24 Канал.
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Похолодание в Украине
Укргидрометцентр прогнозировал на 24 – 26 октября ночью +1 – +9 градусов.
24 октября в Карпатах, 25 – 26 октября в западных областях, в субботу и на северо-востоке страны местами 0 – -2 градуса,
– отмечали синоптики.
Днем в Украине +9 – +14, на Закарпатье, 24 октября и на Юге +13 – +18 градусов.
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Заметим, ранее в интервью 24 Каналу синоптик Наталья Птуха подробно рассказала, какой будет погода до конца октября. Отметила, высокие значения температуры в ночные часы все же не ожидаются. Будет в пределах +2 – +7 градусов.
"Но надеемся, что уже по крайней мере без заморозков, а если они будут, то только на поверхности почвы и достаточно локально", – сказала Птуха.
Также эксперт отметила, что дневные максимумы нас могут даже порадовать. Воздух еще может прогреваться до +15, на юге до +18, впрочем, не более.
"В целом это все равно будет поле высокого давления, более солнечная погода, достаточно комфортно. Бабьим летом это не назовешь, но можно отметить, что это немножко комфортная октябрьская погода. Будет спокойно", – подытожила Птуха.
Кстати, до конца месяца значительных морозов, в частности, до -10 градусов, в Украине пока не прогнозируют.