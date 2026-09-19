С понедельника ожидается заметное похолодание: возможны ли заморозки

Синоптики прогнозируют заметное изменение погоды с понедельника, 21 сентября. Атмосферный фронт с северо-запада принесет дожди и похолодание.

Возможны ли в ближайшее время заморозки на фоне понижения температуры воздуха – на этот вопрос ответила начальница отдела по взаимодействию со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью "РБК-Украина".

Насколько сильно похолодает?

По словам Птухи, в ночь на понедельник температура еще будет оставаться на уровне +10…+15 градусов. Днем в большинстве областей ожидается +23…+28 градусов.

Однако в западных, большинстве северных областей и в Винницкой области уже будет ощущаться похолодание – прогнозируют до +15…+20 градусов.

Температурные показатели из-за облачности в ночные часы пока не изменятся. То есть ни о каких заморозках речи не идет,

– уточнила специалист.

Птуха пояснила, что облачная погода и влажность с дождями осенью, напротив, создают достаточно благоприятные условия, в частности для аграрного сектора.

Однако похолодание в начале следующей недели будет сопровождаться дождями. Ночью 21 сентября они ожидаются умеренными и преимущественно в западных, а также северных областях. Днем осадки распространятся на большинство других регионов. На востоке и юго-востоке дожди будут небольшими.

А пока на выходных, 19 и 20 сентября, в Украине будет преобладать теплая, сухая и малооблачная погода под влиянием области высокого атмосферного давления. Осадки возможны местами в северных, западных и центральных областях. В то же время местами температура может подняться до +29 градусов.