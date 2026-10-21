До +21 градуса посреди осени: синоптик рассказала, когда в Украине похолодает

В Украину приходит потепление без осадков с повышением температуры местами до +21 градуса. Заметное похолодание до привычных для октября значений наступит в конце месяца.

Об этом в интервью для NV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Возвращение температуры к климатической норме

По ее словам, в ближайшее время на территорию страны постепенно распространит свое влияние область высокого атмосферного давления с северо-востока. Благодаря притоку воздуха с юга и юго-востока, характерного для осени пронизывающего холода в ближайшее время не будет.

Воздух останется влажным, и в целом территория страны будет находиться в теплом секторе этой циклонической системы. Дело в том, что в воздухе сохраняется южная составляющая, и он будет поступать с юго-востока. Поэтому у нас пока будет преобладать теплый воздух,

– пояснила Птуха.

Дневная температура в течение текущей недели будет колебаться в пределах +13...+18 градусов, а теплее всего будет в южной части страны и на Закарпатье – там иногда может потеплеть до +21 градуса. Ночью температура воздуха составит +7…+14 градусов, но вскоре снизится на несколько градусов.

Более-менее ощутимое похолодание наступит только 27 – 28 октября, по предварительным данным. Официального прогноза на данный момент еще нет, но таким образом температура воздуха просто вернется к октябрьской норме,

– добавила Птуха.

К слову, в Украине почти до конца октября продлится "бабье лето", благодаря теплым восточным и юго-восточным ветрам. Впрочем, постепенное похолодание в конце месяца принесет в северные регионы ночные заморозки. Теплее всего в этот период будет в Крыму.