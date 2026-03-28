Апрель принесет похолодание в Украину: грядет арктическое вторжение из Скандинавии
- В начале апреля в Украине ожидается похолодание из-за арктического вторжения из Скандинавии.
- Активный циклон принесет сильные дожди, грозы и возможны осадки в виде мокрого снега.
Солнечная антициклональная погода в Украине подходит к концу, а атмосфера становится все более динамичной. Комфортные условия заменит незначительное похолодание и более переменчивая погода.
Соответствующую информацию рассказал начальник Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань в фейсбуке.
Когда похолодает в Украине?
По словам специалиста, к Балканам приближается активный циклон, насыщенный влагой и энергией. Он принесет сильные дожди, грозы, а местами возможны и осадки в виде снега, вероятно, мокрого. В то же время облака сдержат солнце.
Из-за этого, по его словам, это замедлит дневной прогрев воздуха. Впрочем, как заверил синоптик, поступления теплого и влажного воздуха с юга это компенсирует, поэтому ощутимых температурных снижений не будет.
Предварительный прогноз свидетельствует о том, что уже в начале новой рабочей недели, в частности 30-31 марта, неустойчивая влажная погода сохранится, а аномальное тепло начнет угасать. Температурный фон начнет снижаться.
По данным ведущих мировых моделей, апрель начнется с похолодания, которое будет связано с арктическим вторжением из Скандинавии. Такие процессы наблюдаются уже традиционно – накануне Пасхи. Вербная неделя – она такая,
– написал он.
Какой будет погода в ближайшие дни?
Уже сообщали, что, согласно текущим тенденциям, в ближайшие дни, то есть до 29 марта, будет преобладать комфортная и весенняя погода. Температура воздуха составит от 13 до 19 градусов тепла.
Иван Семилит уточнял, что уже с с 29 марта по 2 апреля местами возможны дожди. В первые дни апреля в северных и центральных областях местами он будет с мокрым снегом. После 2 апреля возможны снижения.
К слову, ранее Виталий Постригань писал, что вскоре начнется перестройка синоптических процессов, которая изменит характер погоды. Из-за влияния холодного воздуха с севера Атлантики активизируется циклогенез.