Синоптик ответил, когда снова похолодает, и стабилизируется ли погода со временем
Начало следующей недели начнется с ночных заморозков, порывистый ветер будет усиливать ощущение холода. Но в дневные часы будет несколько теплее.
Соответствующую информацию обнародовал руководитель Черкасского областного гидрометеорологического центра Виталий Постригань в фейсбуке.
Когда и как изменится погода?
Синоптик говорит, что 26 апреля в дневные часы, в частности в Черкасской области, местами пригреет до 16 – 18 градусов тепла, но такое тепло будет кратковременным, потому что погоду изменит холодный атмосферный фронт с северо-запада.
По его словам, такие изменения принесут осадки в виде дождя, грозы, град, шквалы, а также адвекцию арктического воздуха из северных широт. В связи с этим температурный фон, предположительно, снизится ориентировочно на 5 – 7 градусов.
Согласно предварительным оценкам, в понедельник, 27 апреля, в ночные часы температура воздуха снизится до заморозков 0 – 2 градусов, днем будет лишь 9 – 11 градусов тепла, ощущение холода будет усиливать порывистый ветер.
В финальные дни апреля ночные заморозки еще будут держаться, а днем будет ощущаться больше тепла и солнечного света. Апрель постепенно будет возвращаться в норму,
– говорится в сообщении.
Какой будет погода в ближайшие дни?
До конца этой недели погоду будут определять циклоны, из-за чего прогнозируют колебания температур и атмосферного давления. В большинстве регионов пройдут дожди с порывистым ветром и грозами, также возможны заморозки.
Укргидрометцентр также сообщал, что в конце недели и в течение следующей в Украине ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температуры будут колебаться от 1 до 17 градусов тепла, в зависимости от региона.
К слову, май в Украине, который начнется уже скоро, ожидается прохладнее климатической нормы. Месячное количество осадков в большинстве областей, по данным синоптиков, составит от 35 до 76 миллиметров.