Синоптик ответил, когда снова похолодает, и стабилизируется ли погода со временем

Начало следующей недели начнется с ночных заморозков, порывистый ветер будет усиливать ощущение холода. Но в дневные часы будет несколько теплее.

Соответствующую информацию обнародовал руководитель Черкасского областного гидрометеорологического центра Виталий Постригань в фейсбуке.

Когда и как изменится погода?

Синоптик говорит, что 26 апреля в дневные часы, в частности в Черкасской области, местами пригреет до 16 – 18 градусов тепла, но такое тепло будет кратковременным, потому что погоду изменит холодный атмосферный фронт с северо-запада.

По его словам, такие изменения принесут осадки в виде дождя, грозы, град, шквалы, а также адвекцию арктического воздуха из северных широт. В связи с этим температурный фон, предположительно, снизится ориентировочно на 5 – 7 градусов.

Согласно предварительным оценкам, в понедельник, 27 апреля, в ночные часы температура воздуха снизится до заморозков 0 – 2 градусов, днем будет лишь 9 – 11 градусов тепла, ощущение холода будет усиливать порывистый ветер.

В финальные дни апреля ночные заморозки еще будут держаться, а днем будет ощущаться больше тепла и солнечного света. Апрель постепенно будет возвращаться в норму,

– говорится в сообщении.

Интересно! Детальный прогноз в 28 812 населенных пунктах Украины. Узнай какой будет погода именно в твоем городе в сервисе 24 Канала.

