Тепло еще задержится, но ненадолго: синоптик рассказала, когда в Украине похолодает

В ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода, однако уже с 11 сентября температура начнет постепенно снижаться. Наиболее заметное похолодание ожидается на западе и севере.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Когда в Украине начнет холодать?

Теплая погода еще продержится в Украине 11–12 сентября, однако постепенно температура начнет снижаться. По прогнозу синоптика, в эти дни дневная температура пока будет оставаться близкой к нынешним показателям. В то же время ночью станет немного теплее – ожидается +11...+16 градусов.

Однако уже 11 сентября на запад и север Украины начнет надвигаться атмосферный фронт. Там дневная температура снизится до +18...+23 градусов.

В субботу, 12 сентября, прохладнее станет уже на большей части территории страны – днем прогнозируют +18...+23 градуса. В то же время на юге и юго-востоке будет еще теплее – +23...+28 градусов. Снизится и температура ночью. На западе и севере ожидается +7...+12 градусов, а в остальных областях – около +11...+16 градусов.

По словам синоптика, резких изменений погоды не будет. Такие температурные колебания вполне типичны для сентября: днем солнце еще может хорошо прогревать воздух, напоминая о лете, тогда как ночи уже становятся заметно прохладнее.

Напомним, ранее синоптики отмечали, что в сентябре могут возникнуть первые заморозки, однако пока предпосылок для их скорого наступления нет. Согласно климатическим данным, чаще всего они наступают во второй или третьей декаде сентября, а в Карпатах и отдельных северных и центральных областях могут наблюдаться уже в начале месяца.