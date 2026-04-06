Украину накроют заморозки: в каких областях температура опустится до -5 градусов
- С 7 по 9 апреля в Украине ожидаются заморозки на почве и в воздухе при температуре 0 – -5 градусов, особенно в западных, северных и центральных областях.
- По регионам объявлен І и II уровень опасности из-за штормового ветра и заморозков, которые могут осложнить работу энергетиков и коммунальщиков.
В ближайшие дни, а именно с 7 по 9 апреля, в Украине ухудшится погода. Синоптики предупреждают о штормовом ветре и заморозках.
Об этом пишет ГСЧС Украины, а также региональные гидрометцентры.
Когда ждать заморозки в Украине в ближайшее время?
Синоптики Укргидрометцентра отметили, что днем 7 апреля в западных областях скорость ветра будет достигать 15 – 20 метров в секунду. Из-за этого там объявили І уровень опасности, желтый.
Также с 7 по 9 апреля в Украине следует ожидать заморозки:
ночью 7 апреля: на почве 0 – -3 градуса в западных, северных и большинстве центральных областей; в воздухе 0 – -3 градуса на Закарпатье;
ночью 8 апреля: на почве 0 – -3 градуса по всей Украине; в воздухе 0 – -3 градуса на Закарпатье, Черниговщине, Сумщине, Полтавщине и Харьковщине;
ночью 9 апреля: на почве 0 – -3 градуса по всей Украине; в воздухе 0 – -3 градуса, кроме вышеупомянутых областей, еще на Днепропетровщине, Донетчине и Луганщине.
На фоне этого был объявлен II уровень опасности, оранжевый.
Порывы ветра могут привести к сложностям в работе энергетиков, коммунальщиков и движения транспорта. Заморозки представляют опасность для раннецветущих плодовых деревьев. Будьте осторожны во время пребывания на улице – держитесь подальше от раскидистых деревьев, линий электропередач и рекламных щитов,
– отметили в ГСЧС.
В каких именно областях ожидаются заморозки?
- Киевская область
В Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области. Ночью 7, 8 и 9 апреля на поверхности почвы заморозки 0 – -3 градуса.
Заморозки в Киевской области 7 – 9 апреля / Фото Укргидрометцентра
- Львов и область
Во Львовском региональном центре по гидрометеорологии предупредили о стихийных метеорологических явлениях в регионе:
- по территории Львовской области: 8 – 9 апреля ночью и утром сильный заморозок 0 – -5 градусов;
- по городу Львову: 8 – 9 апреля ночью и утром сильный заморозок -1 – -3 градусов.
Поэтому в регионе объявлен II уровень опасности, оранжевый.
Заморозки во Львовской области 8 – 9 апреля / Фото Львовского регионального центра по гидрометеорологии
- Хмельницкая область
В Хмельницком областном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях по Хмельницкой области и городу Хмельницкому.
Ночью и утром 8 апреля на поверхности почвы будут заморозки 0 – -3 градуса. Из-за этого там объявили І уровень опасности, желтый.
Заморозки в Хмельницкой области 8 апреля / Фото Хмельницкого областного центра по гидрометеорологии
-
Прикарпатье
В Ивано-Франковском областном центре по гидрометеорологии предупредили о стихийном метеорологическом явлении. Ночью и утром 7, 8, 9 апреля по области и в Ивано-Франковске ожидаются сильные заморозки в воздухе 0 – -5 градусов.
Поэтому в регионе объявлен II уровень опасности, оранжевый.
Заморозки в Ивано-Франковской области 7 – 9 апреля / Фото Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии
- Винницкая область
В Винницком областном центре по гидрометеорологии предупредили, что 7 апреля в регионе ожидаются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. А 8 – 9 апреля ожидаются заморозки на поверхности почвы по области 0 – -3 градусов, по Виннице – 0 – -2 градуса.
Из-за этого там объявили І уровень опасности, желтый.
Заморозки в Винницкой области 8 – 9 апреля / Фото Винницкого областного центра по гидрометеорологии
Какую погоду ждать в Украине на Пасху?
Представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит рассказал в интервью 24 Каналу, что на Пасхальные праздники в Украине возможны осадки и ночные заморозки до 0 – 3 градусов мороза. В южных регионах температура будет теплее – ожидается от 1 до 6 градусов тепла ночью.
Семилит также уточнил, что в целом и дневные температуры в период с 8 по 12 апреля будут прохладными, а в большинстве регионов будут колебаться от 1 до 8 градусов тепла, в южных областях теплее – от 7 до 13 градусов тепла.