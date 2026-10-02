На Украину надвигаются заморозки до минус 3 градусов: где и когда их ожидать

В Украину надвигается похолодание. Пока что низкие температуры будут ощущаться ночью.

В эти выходные по всей Украине ночная температура опустится до трех градусов мороза. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Когда в Украину придет похолодание?

Так, в субботу, 3 октября, температура на поверхности почвы будет колебаться от 0 до 3 градусов мороза по всей территории страны.

Холоднее всего будет на Прикарпатье. Во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидаются заморозки в воздухе до минус 3 градусов. Это уже второй уровень опасности.

Справка: II уровень опасности – это когда погодные условия представляют реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при нахождении в зоне действия погодных явлений.

Где будут заморозки 3 октября / Фото Укргидрометцентра

В воскресенье, 4 октября, ночью заморозки на поверхности почвы до минус 3 градусов будут наблюдаться только на Правобережье.

В Прикарпатье сохранится второй уровень опасности. Ночью температура воздуха там снова может опуститься до минус трех.

Заморозки 4 октября / Фото Укргидрометцентра

К слову, в октябре в Украине еще могут быть периоды теплой и солнечной погоды, которые называют "бабьим летом ".

В то же время из-за антициклона ночи могут быть холодными, в частности возможны заморозки.