Львовский региональный центр по гидрометеорологии объявил III уровень опасности – красный, передает 24 Канал. Погодные условия могут навредить растениям.

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Заморозки во Львовской области

По данным синоптиков, на территории Львовской области ночью и утром 7 апреля ожидаются чрезвычайные заморозки – от 5 до 10° по Цельсию.

По городу Львову ночью и утром 7 апреля ожидают чрезвычайный заморозок – от 5 до 7° по Цельсию.

Внимание! Гидрометцентр предупреждает – стихийные метеорологические явления приведут к повреждению деревьев и растений, рано цветущих.

Похолодание в Киевской области

По предупреждениям синоптиков, на территории Киевской области ночью 7 – 11 апреля ожидаются заморозки от 0 до 5° по Цельсию в воздухе. Объявлен II уровень опасности.

В столице ночью 7 – 11 апреля ожидаются заморозки от 0 до 2° по Цельсию в воздухе, там объявлен І уровень опасности.

Напомним, представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха подчеркнула, что похолодание нельзя назвать чрезвычайно аномальным. Однако резкое снижение температуры в апреле негативно повлияет на растения, в частности плодовые деревья, из-за теплой зимы и марта.