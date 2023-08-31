30 августа в последний путь отправляли Валентина Слюсарчука с позывным "Шелби" из Косовщины. Его собратья на могиле исполнили любимую песню защитника – "Песню о Довбуше".
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От выполнения сироты по коже
Собственно, "Шелби" завещал, чтобы на его могиле звучала любимая для него песня. Ролик в сеть выложила его двоюродная сестра Светозара Слюсарчук-Крулько. Выполнили ее военные под гитарный аккомпанемент.
К муравьям. Собратья выполнили завещание Валентина, друга "Шелби". Когда сердце разрывается, слезы заливают глаза, но воля друга – святая обязанность. Ведь наш Валентин не был обычным парнем, он не любил слез, любил жизнь. И на могиле раздалась его любимая песня, как он того и хотел,
– написала она.
Собратья исполнили любимую песню защитника на похоронах: смотрите видео
Светозара заметила, что даже когда всем мучительно болит, свою боль мы выливаем в песню.
Обратим внимание, что Валентин Слюсарчук погиб 18 августа в результате минометных обстрелов. Произошло это при ведении боевых действий в районе Вербового Запорожской области. "Шелби" было всего 20 лет.
Заметим, что западные СМИ накануне снова начали распространять информацию о потерях ВСУ. Секретарь СНБО на это уже отреагировал.
Что сказал Данилов о потерях
- По мнению Алексея Данилова, международные журналисты не разбираются в том, что происходит в зоне боевых действий. По его словам, число потерь ВСУ, опубликованное изданиями, преувеличено.
- Он подчеркнул, что потери в 70 тысяч военных несовместимы с размером украинской армии. Заметим, что в Минобороны накануне объяснили, почему не называют цифры. В оборонном ведомстве подчеркивают, что соответствующие данные могут быть использованы противником.
- В то же время Данилов удивлен, что СМИ вообще публикуют такие данные о потерях среди нашей армии. Он подчеркивает, что они не имеют ничего общего с действительностью.