30 серпня в останню путь відправляли Валентина Слюсарчука з позивним "Шелбі" з Косівщини. Його побратими на могилі виконали улюблену пісню захисника – "Пісню про Довбуша".

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Від виконання сироти по шкірі

Власне, "Шелбі" заповів, щоб на його могилі лунала улюблена для нього пісня. Ролик у мережу виклала його двоюрідна сестра Світозара Слюсарчук-Крулько. Виконали її військові під гітарний акомпанемент.

До мурашок. Побратими виконали заповіт Валентина, друга "Шелбі". Коли серце розривається, сльози заливають очі, але воля друга – святий обов'язок. Адже наш Валентин не був звичайним хлопцем, він не любив сліз, він любив життя. І на могилі залунала його улюблена пісня, як він того і хотів,

– написала вона.

Побратими виконали улюблену пісню захисника на похороні: дивіться відео

Світозара зауважила, що навіть коли усім нестерпно болить, свій біль ми виливаємо у пісню.

Звернімо увагу, що Валентин Слюсарчук загинув 18 серпня внаслідок мінометного обстрілу. Сталося це під час ведення бойових дій у районі Вербового Запорізької області. "Шелбі" було лише 20 років.

Зауважимо, що західні ЗМІ напередодні знову почали ширити інформацію про втрати ЗСУ. Секретар РНБО на це вже відреагував.

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