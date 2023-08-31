Данілов наголосив, що названі втрати у 70 тисяч військових несумісні з розміром української армії. Раніше Міноборони наголосило, що Україна не називає офіційно втрати, адже цю інформацію може використати ворог.

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Втрати України перебільшують

Понад тиждень тому видання The New York Times оприлюднило інформацію, що у війні проти Росії загинуло 70 тисяч український військовослужбовців. Олексій Данілов переконаний, що журналісти не розуміють стан речей на фронті.

Секретар РНБО наголосив, що Збройні сили просто не мають настільки велику армію, щоб говорити про такі масштабні втрати. На війні проти Росії не могла загинути така кількість українців, як називають західні ЗМІ.

Наша армія не настільки велика, щоб говорити про втрати у 70 тисяч військових. Ті, хто називає такі цифри, очевидно, не володіють точною інформацією про ситуацію в нашій країні,

– заявив Данілов.

Секретар РНБО здивований, що ЗМІ публікують такі дані про втрати ЗСУ. Він переконує, що названа інформація не відповідає стану речей.

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