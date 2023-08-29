Власне, у понеділок, 28 серпня, попрощались з українським захисником у Михайлівському золотоверхому соборі. Як відомо, не стало Сергія Ільницького ще 22 серпня. На момент загибелі йому було 53 роки.
Дивіться також "Це важко казати": думки, що тривожать військового вдалині від фронту
На фронті загинув депутат Київської міськради
Зауважимо, що мав Ільницький позивний "Сокіл". У 2014 році разом зі своїм сином він пішов служити на фронт як доброволець.
В останні тижні свого життя він боронив Україну від загарбників в районі селища Курдюмівка Бахмутського району Донецької області.
Прощання у Михайлівському соборі з Ільницьким / Фото Валентини Поліщук для LIGA.net
Після панахиди у Михайлівському соборі траурна колона супроводила труну з тілом загиблого захисника до Майдану Незалежності. У центрі столиці будь-хто міг віддати останню шану Герою.
Як Сергія Ільницького проводжали в останню путь / Фото OBOZREVATEL
Дивіться також ЗСУ просуваються в Кліщіївці та за Роботиним: як за тиждень змінилась карта фронту
Найкращі віддають життя за Україну
- На фронті загинув учасник 9 сезону шоу "Х-фактор" Савелій Федан. Юнаку був всього 21 рік. Пішов він захищати Україну у перші дні повномасштабної війни, адже думав про службу в Збройних Силах ще від 13 років. Сам родом парубок з поки окупованого Енергодара в Запорізькій області, однак немає сумніву, що місто знову стане українським.
- Окрім того, нещодавно внаслідок зіткнення двох літаків L-39 загинув пілот Андрій Пільщиков, що був відомий як "Джус". Льотчик був одним з тих "привидів Києва", які в перші тижні великої війни брали участь в протиповітряній обороні столиці. Також він невтомно просування питання F-16 для нашої держави.