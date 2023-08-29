Власне, у понеділок, 28 серпня, попрощались з українським захисником у Михайлівському золотоверхому соборі. Як відомо, не стало Сергія Ільницького ще 22 серпня. На момент загибелі йому було 53 роки.

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Зауважимо, що мав Ільницький позивний "Сокіл". У 2014 році разом зі своїм сином він пішов служити на фронт як доброволець.

В останні тижні свого життя він боронив Україну від загарбників в районі селища Курдюмівка Бахмутського району Донецької області.

Прощання у Михайлівському соборі з Ільницьким / Фото Валентини Поліщук для LIGA.net

Після панахиди у Михайлівському соборі траурна колона супроводила труну з тілом загиблого захисника до Майдану Незалежності. У центрі столиці будь-хто міг віддати останню шану Герою.

Як Сергія Ільницького проводжали в останню путь / Фото OBOZREVATEL

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