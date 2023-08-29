Собственно, в понедельник, 28 августа, простились с украинским защитником в Михайловском златоверхом соборе. Как известно, не стало Сергея Ильницкого еще 22 августа. На момент гибели ему было 53 года.

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Заметим, что имел Ильницкий позывной "Сокол". В 2014 году вместе со своим сыном он отправился служить на фронт как доброволец.

В последние недели своей жизни он защищал Украину от захватчиков в районе поселка Курдюмовка Бахмутского района, что в Донецкой области.

Прощание в Михайловском соборе с Ильницким / Фото Валентины Полищук для LIGA.net

После панихиды в Михайловском соборе траурная колонна сопровождала гроб с телом погибшего защитника к Майдану Независимости. В центре столицы любой мог отдать последний почет Герою.

Как Сергея Ильницкого провожали в последний путь / Фото OBOZREVATEL

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Лучшие отдают жизнь за Украину