Собственно, в понедельник, 28 августа, простились с украинским защитником в Михайловском златоверхом соборе. Как известно, не стало Сергея Ильницкого еще 22 августа. На момент гибели ему было 53 года.
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На фронте погиб депутат Киевского горсовета
Заметим, что имел Ильницкий позывной "Сокол". В 2014 году вместе со своим сыном он отправился служить на фронт как доброволец.
В последние недели своей жизни он защищал Украину от захватчиков в районе поселка Курдюмовка Бахмутского района, что в Донецкой области.
Прощание в Михайловском соборе с Ильницким / Фото Валентины Полищук для LIGA.net
После панихиды в Михайловском соборе траурная колонна сопровождала гроб с телом погибшего защитника к Майдану Независимости. В центре столицы любой мог отдать последний почет Герою.
Как Сергея Ильницкого провожали в последний путь / Фото OBOZREVATEL
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Лучшие отдают жизнь за Украину
- На фронте погиб участник 9 сезона шоу "Х-фактор" Савелий Федан. Юноше был всего 21 год. Ушел он защищать Украину в первые дни полномасштабной войны, ведь думал о службе в Вооруженных Силах еще с 13 лет. Сам родом парень из пока оккупированного Энергодара в Запорожской области, однако нет сомнения, что город снова станет украинским.
- Кроме того, недавно в результате столкновения двух самолетов L-39 погиб пилот Андрей Пильщиков, что был известен как "Джус". Летчик был одним из тех "призраков Киева", которые в первые недели великой войны участвовали в противовоздушной обороне столицы. Также он неустанно продвигает вопрос F-16 для нашего государства.