До плакатів з іменами полеглих військових, встановлених у багатьох містах нашої держави, приходять, зокрема, їхні діти. Один з таких роликів оприлюднили на сторінці Національної гвардії України.
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Дитина принесла татові квіти
Нацгвардійці показали відео, на якому можна побачити маленьку дівчинку, що тримає у руках великий букет троянд. Дитина принесла їх до плаката про свого загиблого тата.
Дівчинка прийшла з квітами до плаката про свого загиблого батька-гвардійця,
– мовиться у підписі до ролика.
Дівчинка прийшла до зображення полеглого батька: відео
Плакат присвячений лейтенанту Володимиру Петруку – військовослужбовцю військової частини 3045.
Міський голова Вараша Олександр Мензул повідомив, що він зазнав смертельних поранень під час виконання бойового завдання 10 липня.
Захисника поховали через 2 дні на Алеї Героїв кладовища у селі Стара Рафалівка.
У нашого Героя залишилися дружина та дворічна донька… Співчуття родині, батькам, побратимам і друзям. Вічна пам'ять,
– зазначив Мензул.
Захисник зазнав важких поранень / Фото Олександра Мензула
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Інші тяжкі втрати України на війні
- Нещодавно на війні загинув переможець Кубка України з карате Сергій Березняк. У загиблого захисника лишилися двоє дітей та дружина.
- Також у битві за Батьківщину загинув і 21-річний воїн з села Львове у Херсонській області Євген Мітін. Він долучився до Сил оборони після закінчення строкової служби.
- До цього на Донеччині прийняв останній бій молодший сержант ЗСУ Роман Матрущенко. Він поліг під час штурму ворожих позицій 18 серпня поблизу Кліщіївки Бахмутського району.