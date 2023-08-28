К плакатам с именами павших военных, установленных во многих городах нашего государства, приходят, в частности, их дети. Один из таких роликов был обнародован на странице Национальной гвардии Украины.

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Ребенок принес отцу цветы

Нацгвардейцы показали видео, на котором можно увидеть маленькую девочку, держащую в руках большой букет роз. Ребенок принес их к плакату о своем погибшем папе.

Девочка пришла с цветами к плакату о своем погибшем отце-гвардейце,

– говорится в подписи к ролику.

Девочка пришла к изображению павшего отца: видео

Плакат посвящен лейтенанту Владимиру Петруку – военнослужащему воинской части 3045.

Городской голова Вараша Александр Мензул сообщил, что он получил смертельные ранения во время выполнения боевого задания 10 июля.

Защитника похоронили через 2 дня на Аллее Героев кладбища в селе Старая Рафаловка.

У нашего Героя остались жена и двухлетняя дочь… Соболезнования семье, родителям, собратьям и друзьям. Вечная память,

– отметил Мензул.

Редакция 24 Канала выражает самые искренние соболезнования семье и близким Владимира Петрука.



Защитник получил тяжелые ранения / Фото Александра Мензула

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