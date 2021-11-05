На месте завалов, в которые превратился 21 этаж, продолжают поисковые работы спасатели.

Ранее Обвал дома в Нигерии: число погибших резко возросло

Поисковые работы не прекращают, однако успехов нет

Среди жертв трагедии – директор компании-застройщика, которая возводила высотку в элитном районе города. Хотя спасательную операцию не прекращают, со 2 ноября из-под руин не вытащили ни одного живого человека.

Проблема и в том, что до сих пор не знают точной цифры – сколько людей работали в момент, когда произошел обвал. Полагаются на слова рабочих, что на объекте было около сотни человек.

У руин дежурят семьи пропавших без вести

Вблизи места трагедии постоянно находятся родные людей, которых объявили пропавшими без вести. Многие строители были молодыми мужчинами, приехавшими на заработки из соседнего Бенина.

Рабочим платили по 5 долларов в день

Экене Ивуозору повезло – в тот день он не вышел на работу, однако среди тех, кого до сих пор не нашли, – его родной брат.

Мне было плохо, поэтому я сказал брату пойти на работу и встретиться со мной позже. Я и не знал, что больше его не увижу. Я никому не сказал – ни сестре, ни отцу,

– сказал Ивузор.

Мужчина отметил, что за один рабочий день рабочим платили всего по 5 долларов.

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Обратите внимание! Из-за трагедии в Лагосе на 3 дня объявили траур. Губернатор поручил проверить все высотные здания в городе.

Смотрите фото с места трагедии / Фото из твитера: