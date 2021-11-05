На місці завалів, у які перетворився 21 поверх, продовжують пошукові роботи рятувальники.

Раніше Обвал будинку у Нігерії: кількість загиблих різко зросла

Пошукові роботи не припиняють, проте успіхів нема

Серед жертв трагедії – директор компанії-забудовника, яка споруджувала багатоповерхівку в елітному районі міста. Хоча рятувальну операцію не припиняють, з 2 листопада з-під руїн не витягли жодної живої людини.

Проблема й у тому, що досі не знають точної цифри – скільки людей працювали у момент, коли стався обвал. Покладаються на слова робітників, що на об'єкті було близько сотні осіб.

Біля руїн чергують родини зниклих безвісти

Поблизу місця трагедії постійно перебувають рідні людей, яких оголосили зниклими безвісти. Багато будівельників були молодими чоловіками, що приїхали на заробітки з сусіднього Беніну.

Робітникам платили по 5 доларів на день

Екене Івуозору пощастило – того дня він не вийшов на роботу, проте серед тих, кого досі не знайшли, – його рідний брат.

Мені було погано, тому я сказав брату піти на роботу і зустрітися зі мною пізніше. Я й не знав, що більше його не побачу. Я нікому не сказав – ані сестрі, ані батькові,

— сказав Івузор.

Чоловік зазначив, що за один робочий день робітникам платили усього по 5 доларів.

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Зверніть увагу! Через трагедію у Лагосі на 3 дні оголосили жалобу. Губернатор доручив перевірити усі висотні будівлі у місті.

Дивіться фото з місця трагедії / Фото з твітера: