Монобольшинство дает голоса, – Шуляк

Нардеп заявила, что о распаде монобольшинства говорят уже 2 года. Об этом председатель партии "Слуга народа" сказала в интервью.

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Монобольшинство уже "похоронили", пожалуй, сотню раз. Об этом рассказывают еще и на олигархических каналах, а также призывают провести внеочередные парламентские выборы. Но монобольшинство работает. Когда нужно – дает соответствующее количество голосов,

– подчеркнула политик.

На вопрос журналистов о том, почему за Госбюджет-2022 проголосовали лишь 215 "слуг", Шуляк ответила, что иногда политсила физически не может иметь 226 человек.

"Потому что народные депутаты также болеют ковидом, ездят в международные командировки", – подчеркнула председатель Партии.

При необходимости голосуют все партии, – нардеп

Шуляк отметила, что для принятия очень важных для страны решений есть голоса и от "Доверия", и от "За майбутнє", и от внефракционных.

Если нужно, то голосует даже и "Европейская Солидарность". Поэтому призываем наших оппонентов заниматься меньше популизмом, а вместо этого поддерживать принятие государственных решений,

– подчеркнула Шуляк.

Она также отметила, что пока "слуги" не ведут переговоры о создании коалиции с другими партиями.

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