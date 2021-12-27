Монобільшість дає голоси, – Шуляк

Нардепка заявила, що про розпад монобільшості говорять вже 2 роки. Про це голова партії "Слуга народу" сказала в інтерв'ю.

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Монобільшість уже "поховали", мабуть, сотню разів. Про це розповідають ще й на олігархічних каналах, а також закликають провести позачергові парламентські вибори. Але монобільшість працює. Коли потрібно – дає відповідну кількість голосів,

– наголосила політикиня.

На питання журналістів про те, чому за Держбюджет-2022 проголосували лише 215 "слуг", Шуляк відповіла, що іноді політсила фізично не може мати 226 людей.

"Тому що народні депутати також хворіють ковідом, їздять у міжнародні відрядження", – наголосила голова партії.

При потребі голосують усі партії, – нардепка

Шуляк зазначила, що для ухвалення дуже важливих для країни рішень є голоси і від "Довіри", і від "За майбутнє", і від позафракційних.

Якщо потрібно, то голосує навіть і "Європейська Солідарність". Тому закликаємо наших опонентів займатися менше популізмом, а натомість підтримувати ухвалення державницьких рішень,

– підкреслила Шуляк.

Вона також зауважила, що наразі "слуги" не ведуть переговори про створення коаліції з іншими партіями.

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