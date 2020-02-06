Похоронили не ту бабушку: ритуальная служба перепутала покойников

В Кропивницком местный морг перепутал тела двух умерших женщин. Прокуратура завела дело.

4 февраля родные похоронили 69-летнюю женщину, которая долго болела. Об этом сообщает прокуратура Кропивницкого.

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Одна из дочерей умершей заметила, что в гробу лежит не ее мать, а посторонняя женщина. Однако, похороны состоялись.

5 февраля родные второй женщины увидели, что им отдали тело постороннего человека. Оказалось, что семьям отдали не тех покойников. Их перепутали сотрудники морга.

Тело 69-летней пенсионерки планируют эксгумировать, а вторую похоронили ее родственники.

Местная прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту ненадлежащего исполнения работниками морга и ритуальной службы своих профессиональных обязанностей.