Поховали не ту бабусю: ритуальна служба переплутала небіжчиків
У Кропивницькому місцевий морг переплутав тіла двох померлих жінок. Прокуратура завела справу.
4 лютого рідні поховали 69-річну жінку, яка довго хворіла. Про це повідомляє прокуратура Кропивницька.
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Одна з дочок померлої помітила, що в труні лежить не її мати, а стороння жінка. Проте, похорон відбувся.
5 лютого рідні другої жінки побачили, що їм віддали тіло сторонньої людини. Виявилось, що родинам віддали не тих небіжчиків. Їх переплутали співробітники моргу.
Тіло 69-річної пенсіонерки планують ексгумувати, а другу поховали її родичі.
Місцева прокуратура внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом неналежного виконання працівниками моргу і ритуальної служби своїх професійних обов'язків.