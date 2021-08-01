Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, погибший копал колодец в собственном дворе. И вдруг на него обвалилась земля.

Напомним В Донецкой области произошел взрыв на шахте: многие горняки пострадали

Смерть под завалом: в ГСЧС рассказали подробности

Вечером 31 июля к чрезвычайникам в Киеве поступило сообщение, что на улице Садовой в Дарницком районе случился оползень. Десять спасателей со специальным оборудованием немедленно выехали на место инцидента.

На территории частной усадьбы, как впоследствии стало известно, хозяин копал колодец.

Вдруг его засыпало землей, и мужчину буквально похоронило заживо.

В шахте примерно 4 метров глубиной специалисты ГСЧС нашли его уже мертвым. Далее обстоятельства смерти мужчины будет выяснять следствие.



Несмотря на попытки, спасти засыпанного землей мужчину так и не смогли / Фото ГСЧС