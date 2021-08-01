Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, загиблий копав криницю у власному дворі. Аж раптом на нього обвалилася земля.
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Смерть під завалом: у ДСНС розповіли подробиці
Увечері 31 липня до надзвичайників у Києві надійшло повідомлення, що на вулиці Садовій у Дарницькому районі стався зсув ґрунту. Десятеро рятувальників зі спеціальним обладнанням негайно виїхали на місце інциденту.
- На території приватної садиби, як згодом стало відомо, господар копав криницю.
- Раптом його засипало землею, і чоловіка буквально поховало живцем.
У шахті приблизно 4 метрів завглибшки фахівці ДСНС знайшли його вже мертвим. Далі обставини смерті людини з'ясовуватиме слідство.
Попри намагання, врятувати засипаного землею чоловіка так і не змогли / Фото ДСНС
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