Мировых лидеров рассаживали по алфавиту в соответствии с названиями их стран на французском языке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Смотрите также Трамп и Зеленский получили места в первом ряду на похоронах Папы Римского

Трампу не повезло с местом на похоронах Папы Римского

Мировых лидеров на церемонии рассаживали по алфавиту в соответствии с названиями их стран на французском языке – традиционным языком дипломатии. Поэтому "États-Unis" (США) оказались размещенными подальше от Украины, которая во французском и английском языках изображается одинаково. Если бы рассадка происходила на английском, Трамп и Зеленский могли бы сидеть ближе друг к другу.

Впрочем, даже при такой системе Трамп окружен союзниками Киева: за его спиной расположился президент Польши Анджей Дуда, а справа от него – президент Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александер Стубб.

Как сообщалось, с другой же стороны от Трампа возле него сидел президент Эстонии Алар Карис, лидер страны, которая также активно поддерживает Украину.

Напомним, Зеленский после погребения Папы после похорон Папы встретился с Эммануэлем Макроном, а также поехал на встречу с премьером Великобритании Киром Стармером.