Світових лідерів розсаджували за алфавітом відповідно до назв їхніх країн французькою мовою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Трампу не пощастило з місцем на похороні Папи Римського

Світових лідерів на церемонії розсаджували за алфавітом відповідно до назв їхніх країн французькою мовою – традиційною мовою дипломатії. Відтак "États-Unis" (США) виявилися розміщеними подалі від України, яка у французькій і англійській мовах вимавляється однаково. Якби розсадка відбувалася англійською, Трамп і Зеленський могли би сидіти ближче один до одного.

Втім, навіть за такої системи Трамп оточений союзниками Києва: за його спиною розташувався президент Польщі Анджей Дуда, а праворуч від нього – президент Франції Еммануель Макрон та президент Фінляндії Александер Стубб.

Як повідомлялося, з іншого ж боку від Трампа біля нього сидів президент Естонії Алар Каріс, лідер країни, яка також активно підтримує Україну.

Нагадаємо, Зеленський після поховання Папи зустрівся з Еммануелем Макроном, а також поїхав на зустріч з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером.