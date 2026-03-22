24 Канал Новости Украины В Киеве проходят похороны патриарха Филарета
22 марта, 09:32
В Киеве проходят похороны патриарха Филарета

Сергей Попович
Основные тезисы
  • В Киеве проходят похороны патриарха Филарета, который умер в возрасте 98 лет.
  • Заупокойная литургия состоялась в Свято-Михайловском Златоверхом соборе, а погребение пройдет во Владимирском кафедральном соборе.

В воскресенье, 22 марта, в Киеве проходит процессия похорон патриарха Филарета. Он умер в возрасте 98 лет.

Как происходят похороны патриарха Филарета?

Траурное утро началось в 8:30 в Свято-Михайловском Златоверхом соборе. Заупокойную Божественную литургию возглавляет Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в сослужении с епископатом ПЦУ.

Около 11:00 начнется перенесение тела патриарха. Маршрут проляжет от Михайловского монастыря через Софиевскую площадь во Владимирский кафедральный собор. Именно в нем Филарет прослужил более шести десятилетий.

Патриарха похоронят на территории храма, который стал для него вторым домом. Это является как его последней волей, так и церковным каноном.

УПЦ КП избрала нового патриарха

  • Архиепископ Сумской Никодим был избран новым патриархом Украинской православной церкви Киевского патриархата путем тайного голосования.

  • Решение было принято на внеочередном заседании Архиерейского собора УПЦ КП,, которое проходило вечером 20 марта и утром 21 марта. Всего в голосовании приняли участие восемь архиереев. Один из них – архиепископ Белоцерковский Андрей – отказался участвовать в голосовании, опираясь, с его точки зрения, на нарушение регламента и устава УПЦ КП.