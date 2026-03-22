В Киеве проходят похороны патриарха Филарета

В воскресенье, 22 марта, в Киеве проходит процессия похорон патриарха Филарета. Он умер в возрасте 98 лет.

О ходе событий рассказывает 24 Канал.

Как происходят похороны патриарха Филарета?

Траурное утро началось в 8:30 в Свято-Михайловском Златоверхом соборе. Заупокойную Божественную литургию возглавляет Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в сослужении с епископатом ПЦУ.

Около 11:00 начнется перенесение тела патриарха. Маршрут проляжет от Михайловского монастыря через Софиевскую площадь во Владимирский кафедральный собор. Именно в нем Филарет прослужил более шести десятилетий.

Патриарха похоронят на территории храма, который стал для него вторым домом. Это является как его последней волей, так и церковным каноном.

