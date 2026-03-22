В Киеве проходят похороны патриарха Филарета
- В Киеве проходят похороны патриарха Филарета, который умер в возрасте 98 лет.
- Заупокойная литургия состоялась в Свято-Михайловском Златоверхом соборе, а погребение пройдет во Владимирском кафедральном соборе.
В воскресенье, 22 марта, в Киеве проходит процессия похорон патриарха Филарета. Он умер в возрасте 98 лет.
Как происходят похороны патриарха Филарета?
Траурное утро началось в 8:30 в Свято-Михайловском Златоверхом соборе. Заупокойную Божественную литургию возглавляет Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в сослужении с епископатом ПЦУ.
Около 11:00 начнется перенесение тела патриарха. Маршрут проляжет от Михайловского монастыря через Софиевскую площадь во Владимирский кафедральный собор. Именно в нем Филарет прослужил более шести десятилетий.
Патриарха похоронят на территории храма, который стал для него вторым домом. Это является как его последней волей, так и церковным каноном.
УПЦ КП избрала нового патриарха
Архиепископ Сумской Никодим был избран новым патриархом Украинской православной церкви Киевского патриархата путем тайного голосования.
Решение было принято на внеочередном заседании Архиерейского собора УПЦ КП,, которое проходило вечером 20 марта и утром 21 марта. Всего в голосовании приняли участие восемь архиереев. Один из них – архиепископ Белоцерковский Андрей – отказался участвовать в голосовании, опираясь, с его точки зрения, на нарушение регламента и устава УПЦ КП.