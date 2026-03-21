Семь архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата объявили об избрании нового патриарха. Об этом пишет "Украинская правда".

Смотрите также В Киеве прощаются с патриархом Филаретом

Кого избрали патриархом вместо Филарета?

Им стал архиепископ Сумской Никодим.

Голосование происходило и очно, и онлайн. Согласно опубликованному видео и заявлению самого Никодима, решение было принято на внеочередном заседании Архиерейского собора УПЦ КП, проходившем вечером 20 марта и утром 21 марта.

В голосовании принимали участие архиереи как в Украине, так и за рубежом.

Всего в голосовании приняли участие восемь архиереев. Один из них – архиепископ Белоцерковский Андрей – отказался участвовать в голосовании, опираясь, с его точки зрения, на нарушение регламента и устава УПЦ КП. Еще двое архиереев голосовали онлайн.

Результатом тайного голосования стало единогласное избрание архиепископа Сумского и Ахтырского Никодима (Кобзаря) патриархом Киевским и всей Руси-Украины.

После избрания Никодим обнародовал совместное заявление архиереев УПЦ КП, в котором они осудили действия руководства ПЦУ. Они утверждают, что те "силовым методом" забрали тело патриарха Филарета из больницы и перевезли его в Михайловский собор, а архиереям УПЦ КП, которые хотели провести заседание и отпевание во Владимирском соборе, угрожали полицией и арестом.

Обратите внимание! В октябре 2025 года патриарх Филарет составил духовное завещание, в котором просил, чтобы после его смерти отпевание проводили архиереи УПЦ КП во Владимирском кафедральном патриаршем соборе, а не представители Православной церкви Украины.

Архиереи подчеркнули, что сохраняют УПЦ КП как независимую духовную институцию и не намерены входить в другие церковные структуры.

Что известно об архиепископе Сумском и Ахтырском?