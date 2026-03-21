Сім архієреїв Української православної церкви Київського патріархату оголосили про обрання нового патріарха. Про це пише "Українська правда".

Кого обрали патріархом замість Філарета?

Ним став архієпископ Сумський Никодим.

Голосування відбувалося і очно, і онлайн. Згідно з опублікованим відео та заявою самого Никодима, рішення було ухвалене на позачерговому засіданні Архієрейського собору УПЦ КП, що проходило ввечері 20 березня та вранці 21 березня.

У голосуванні брали участь архієреї як в Україні, так і за кордоном.

Всього у голосуванні взяли участь восьмеро архієреїв. Один із них – архієпископ Білоцерківський Андрій – відмовився брати участь у голосуванні, спираючись, з його точки зору, на порушення регламенту та статуту УПЦ КП. Ще двоє архієреїв голосували онлайн.

Результатом таємного голосування стало одноголосне обрання архієпископа Сумського і Охтирського Никодима (Кобзаря) патріархом Київським і всієї Руси-України.

Після обрання Никодим оприлюднив спільну заяву архієреїв УПЦ КП, у якій вони засудили дії керівництва ПЦУ. Вони стверджують, що ті "силовим методом" забрали тіло патріарха Філарета з лікарні та перевезли його до Михайлівського собору, а архієреям УПЦ КП, які хотіли провести засідання та відспівування у Володимирському соборі, погрожували поліцією та арештом.

Зверніть увагу! У жовтні 2025 року патріарх Філарет склав духовний заповіт, у якому просив, щоб після його смерті відспівування проводили архієреї УПЦ КП у Володимирському кафедральному патріаршому соборі, а не представники Православної церкви України.

Архієреї підкреслили, що зберігають УПЦ КП як незалежну духовну інституцію і не мають наміру входити до інших церковних структур.

Що відомо про архієпископа Сумського і Охтирського?