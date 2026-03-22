Про перебіг подій розповідає 24 Канал.

Як відбувається поховання патріарха Філарета?

Жалобний ранок розпочався о 8:30 у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі. Заупокійну Божественну літургію очолює Митрополит Київський і всієї України Епіфаній у співслужінні з єпископатом ПЦУ.

Близько 11:00 почнеться перенесення тіла патріарха. Маршрут проляже від Михайлівського монастиря через Софіївську площу у Володимирський кафедральний собор. Саме у ньому Філарет прослужив понад шість десятиліть.

Патріарха поховають на території храму, який став для нього другою домівкою. Це є як його останньою волею, так і церковним каноном.

УПЦ КП обрала нового патріарха

  • Архієпископ Сумський Никодим був обраний новим патріархом Української православної церкви Київського патріархату шляхом таємного голосування.

  • Рішення було ухвалене на позачерговому засіданні Архієрейського собору УПЦ КП, що проходило ввечері 20 березня та вранці 21 березня. Всього у голосуванні взяли участь восьмеро архієреїв. Один із них – архієпископ Білоцерківський Андрій – відмовився брати участь у голосуванні, спираючись, з його точки зору, на порушення регламенту та статуту УПЦ КП.