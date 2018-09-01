Похороны Маакейна: украинские политики попрощались с сенатором в США

В США проходит церемония прощания с сенатором, другом Украины Джоном Маккейном. Ряд украинских политиков полетел в США, чтобы попрощаться с выдающимся американцем.

В частности, Президент Украины Петр Порошенко в Вашингтоне принял участие в траурных мероприятиях прощания с сенатором.

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Сенатор, мы очень благодарны вам. И именно поэтому сейчас, донося мысли и сочувствие большой 45-миллионной нации, сегодня я здесь,

– сказал глава государства после церемонии.

Он также назвал Маккейна Героем Украины.



"Мы все запомнили его на Майдане во время Революции Достоинства, когда при температуре минус 26 градусов он вышел раздетый, обратился к сотням тысяч людей, которые стояли на Майдане для того, чтобы выразить абсолютно необходимые тогда слова поддержки. Что весь мир и Соединенные Штаты Америки вместе с украинцам. И еще раз спасибо. Вы – настоящий герой Америки, но вы и настоящий герой Украины", – подчеркнул Порошенко.

Мэр Киева Виталий Кличко также посетил мемориальную службу в Национальном соборе Вашингтона.



"Джон Маккейн был человеком, о жизни которой можно написать не одну книгу. Он был настоящим бойцом, патриотом, человеком высоких принципов. Кстати, немногие знают, – Маккейн имеет прямое отношение и к боксу. Он был соавтором так называемого закона Мухаммеда Али, который разделил полномочия промоутеров, менеджеров и боксеров", – рассказал мэр Киева в интервью журналистам.



Кличко добавил, что Маккейн часто бывал на его поединках и поддерживал и его и брата Владимира.



Кличко прилетел попрощаться с Маккейном



"Засветился" на похоронах Маккейна и экс-премьер Украины Арсений Яценюк.



В интервью журналистам он подчеркнул, что сенатор Джон Маккейн был "великим сыном американского народа и большим другом украинского народа".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, в свою очередь, отдал дань Маккейну, добавив запись в книгу траура.