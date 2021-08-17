Удостоверение вручили в городе Тула. "Пряник" станет внештатным инструктором противопожарной профилактики.

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Кроме того, "пряник" получил медаль МЧС России "за пропаганду спасательного дела". Россияне говорят, что основная миссия "Пряника" – обучение детей пожарной грамоте.

"Пусть этот почетный труд служит гарантией безопасности юных туляков", – заявили в МЧС.



"Прянику" дали удостоверение / Фото МЧС России

"Пряник" рассказал о своей ответственности

Сам "пряник" рассказал, что он должен любить детей и уважать их творчество. Подчеркнул, что его образ очень символичен, потому что Тула – "столица пряников".

Чувствуется ответственность, которая лежит на моих плечах,

– говорит "пряник".

Кстати, после такого обращения "пряника", сотрудники МЧС единогласно проголосовали, чтобы принять его на службу.

"Тульский пряник" в России, смотрите видео:

Кого напоминает"пряник"

В сети нашли предполагаемого брата-близнеца "Пряника". Люди заметили, что он очень похож на интернет-мем про "ватника".



"Ватник" / Фото из сети