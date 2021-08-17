Посвідчення вручили у місті Тула. "Пряник" стане позаштатним інструктором протипожежної профілактики.

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Крім того, "пряник" отримав медаль МНС Росії "за пропаганду рятувальної справи". Росіяни кажуть, що основна місія "Пряника" – навчання дітей пожежній грамоті.

"Нехай ця почесна праця служить гарантією безпеки юних туляків", – заявили в МНС.



"Прянику" дали посвідчення / Фото МНС Росії

"Пряник" розповів про свою відповідальність

Сам "пряник" розповів, що він має любити дітей та поважати їхню творчість. Наголосив, що його образ дуже символічний, бо Тула – "столиця пряників".

Відчувається відповідальність, яка лежить на моїх плечах,

– каже "пряник".

До речі, після такого звернення "пряника", співробітники МНС одноголосно проголосували, щоб прийняти його на службу.

"Тульський пряник" у Росії, дивіться відео:

Кого нагадує "пряник"

У мережі знайшли ймовірного брата-близнюка для "Пряника". Люди помітили, що він дуже схожий на інтернет-мем про "ватника".



"Ватник" / Фото з мережі