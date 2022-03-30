Такую информацию обнародовал в сети городской голова Борис Филатов. Соответствующее сообщение появилось на его фейсбук-странице около 20:20.
Ранее Оккупанты совершили несколько ракетных ударов по Днепропетровской области
Больше подробностей впоследствии расскажут в ОВА
"Похоже, ракетный удар", – написал мэр. Он отметил, что уже есть понимание, куда попали оккупанты. Однако призвал дождаться официального сообщения от областной военной администрации.
"Фото не постим. Телефоны госорганов с бессмысленными сообщениями "был взрыв" не перегружаем", – напомнил он горожанам.
Неделю назад ударили по военному объекту
Вечером 24 марта россияне атаковали военный объект под Днепром. Тогда в результате ракетного удара огонь охватил более тысячи квадратных метров.
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