Такую информацию обнародовал в сети городской голова Борис Филатов. Соответствующее сообщение появилось на его фейсбук-странице около 20:20.

Ранее Оккупанты совершили несколько ракетных ударов по Днепропетровской области

Больше подробностей впоследствии расскажут в ОВА

"Похоже, ракетный удар", – написал мэр. Он отметил, что уже есть понимание, куда попали оккупанты. Однако призвал дождаться официального сообщения от областной военной администрации.

"Фото не постим. Телефоны госорганов с бессмысленными сообщениями "был взрыв" не перегружаем", – напомнил он горожанам.

Важно! В 20:12 в Днепре объявили воздушную тревогу. По состоянию на 20:40 сигнала об отбое не было. Пожалуйста, не покидайте укрытие.

Неделю назад ударили по военному объекту

Вечером 24 марта россияне атаковали военный объект под Днепром. Тогда в результате ракетного удара огонь охватил более тысячи квадратных метров.

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