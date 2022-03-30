Таку інформацію оприлюднив у мережі міський голова Борис Філатов. Відповідний допис з'явився на його фейсбук-сторінці близько 20:20.

Раніше Окупанти здійснили кілька ракетних ударів по Дніпропетровській області

Більше подробиць згодом розкажуть в ОВА

"Схоже, ракетний удар", – написав мер. Він зазначив, що вже є розуміння, куди поцілили окупанти. Проте закликав дочекатися офіційного повідомлення від обласної військової адміністрації.

"Фото не постимо. Телефони держорганів із безглуздими повідомленнями про те, що був вибух, не перевантажуємо", – нагадав він містянам.

Важливо! О 20:12 у Дніпрі оголосили повітряну тривогу. Станом на 20:40 сигналу про відбій не було. Будь ласка, не покидайте укриття.

Тиждень тому вдарили по військовому об'єкту

Ввечері 24 березня росіяни атакували військовий об'єкт під Дніпром. Тоді внаслідок ракетного удару вогонь охопив понад тисячу квадратних метрів.

Що відомо про перший вибух у Хмельницькому: дивіться відео