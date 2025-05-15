Похоже на бутафорский уровень, – Зеленский прокомментировал состав делегации России
- Зеленский назвал состав российской делегации на переговорах "бутафорским уровнем" и заявил, что дальнейшие шаги предпримут после встречи с Эрдоганом.
- Украинская делегация представлена на самом высоком уровне, включая Зеленского и представителей правительства, а также ожидаются консультации с США.
Зеленский назвал состав делегацию России на переговорах "бутафорским уровнем". Он решит с Эрдоганом, как действовать дальше.
В российском МИД обиделись на такую оценку Зеленского. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис президента Украины.
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Зеленский прокомментировал состав российской делегации
Уровень делегации россиян похож на бутафорский. Дальнейшие шаги решим после встречи с Эрдоганом. Нужно понять, какой у российских представителей мандат,
– заявил Зеленский по прибытии в Анкару.
В то же время украинская делегация на самом высоком уровне. Это сам президент Зеленский, его офис, министр иностранных дел, представители из войска на разведки.
Сначала Зеленский встретится с президентом Турции Эрдоганом, будет встреча и с турецкой делегацией.
"Констатируем, что Россия направила в Турцию делегацию, к сожалению, довольно низкого уровня с неясным мандатом. О соответствующих шагах Украины проинформируем", – заявили в Офисе президента.
Ожидается, что на высоком уровне будут и представители США. Украина с партнерами проведет консультации.
На оценку президента Зеленского нелепо отреагировали в российском МИД, начав разбрасываться оскорблениями. Представительница российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала российскую делегацию "заслуженными людьми", а Зеленского "клоуном и неудачником", сообщили российские пропагандисты.